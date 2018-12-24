Уборка снега в Нижнем Тагиле будет проходить по графику в новогодние каникулы

Приоритетные направления работы на предстоящий 2019 год обозначил на совещании с дорожниками начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. Одним из них стала оперативная реакция на погодные условия.

Первые снегопады показали, что надо активизировать работу дорожных служб в вопросах уборки тротуаров. В городе не должно остаться бесхозных территорий,пояснил Владимир Юрченко.

В том числе качественная уборка улиц города должна проходить и в праздничные дни. Для того чтобы поставленная задача была выполнена, сотрудники дорожных служб составили графики дежурств, подготовили необходимое количество ГСМ и песка, определили количество уборочной техники, которая будет убирать улицы города.

1 606,3 млн рублей будет потрачено на ремонт дорог Нижнего Тагила в 2019 году Фото Представители от Нижнего Тагила приняли участие в общественных слушаниях по региональной программе объединенной дорожной сети, которые состоялись в столице Свердловской области. Согласно предложенному проекту, в 2019 году для ремонта дорог в Нижнем Тагиле будет потрачено свыше 600 млн рублей.