Уборка снега в Нижнем Тагиле будет проходить по графику в новогодние каникулы
В 2019 году уборка снега с улиц Нижнего Тагила будет проходить в соответствии с графиком намеченных работ.
Приоритетные направления работы на предстоящий 2019 год обозначил на совещании с дорожниками начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. Одним из них стала оперативная реакция на погодные условия.
Первые снегопады показали, что надо активизировать работу дорожных служб в вопросах уборки тротуаров. В городе не должно остаться бесхозных территорий,пояснил Владимир Юрченко.
В том числе качественная уборка улиц города должна проходить и в праздничные дни. Для того чтобы поставленная задача была выполнена, сотрудники дорожных служб составили графики дежурств, подготовили необходимое количество ГСМ и песка, определили количество уборочной техники, которая будет убирать улицы города.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, сначала 2018 года с улиц Нижнего Тагила было вывезено более 33 тысяч тонн снега.
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