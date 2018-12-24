Угрожали пистолетом: мать троих детей выгнали со съемной комнаты в Екатеринбурге

Семья с тремя детьми переехала в Екатеринбург в октябре 2018 года. С собственником комнаты был заключен договор. Деньги съемщики обещали отдавать частями, однако через два месяца хозяйка решила выселить жильцов.

Жильцы не согласились съезжать, ссылаясь на договор. По словам пострадавшей, 20 декабря у них попытались выбить двери. Родители приняли решение отправить детей к родственникам.

23 декабря хозяйка комнаты пришла снова. Женщина была не одна, завязалась драка.

Меня таскали за волосы, били по лицу, по ногам, рассказала съемщица.

Мать троих детей рассказала, что потом в комнату зашел знакомый хозяйки, который снимает соседнюю комнату, и угрожал пистолетом. После этого жильцы вынесли вещи и сдали ключи. По словам пострадавшей, полиция ехала пять часов.

Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев заявил, что комитет ищет место для размещения многодетной семьи. Кроме того, готовится обращение в адрес начальника полиции Екатеринбурга, прокуратуры и детского омбудсмена, сообщает URA.RU.