Угрожали пистолетом: мать троих детей выгнали со съемной комнаты в Екатеринбурге
Хозяйка съемной комнаты выгнала семью с тремя детьми на улицу, применив силу и угрожая оружием.
Семья с тремя детьми переехала в Екатеринбург в октябре 2018 года. С собственником комнаты был заключен договор. Деньги съемщики обещали отдавать частями, однако через два месяца хозяйка решила выселить жильцов.
Жильцы не согласились съезжать, ссылаясь на договор. По словам пострадавшей, 20 декабря у них попытались выбить двери. Родители приняли решение отправить детей к родственникам.
23 декабря хозяйка комнаты пришла снова. Женщина была не одна, завязалась драка.
Меня таскали за волосы, били по лицу, по ногам, рассказала съемщица.
Мать троих детей рассказала, что потом в комнату зашел знакомый хозяйки, который снимает соседнюю комнату, и угрожал пистолетом. После этого жильцы вынесли вещи и сдали ключи. По словам пострадавшей, полиция ехала пять часов.
Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев заявил, что комитет ищет место для размещения многодетной семьи. Кроме того, готовится обращение в адрес начальника полиции Екатеринбурга, прокуратуры и детского омбудсмена, сообщает URA.RU.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу прокомментировали ситуацию, сообщив, что в ночь на 23 декабря в дежурную часть поступили около 10 сообщений от обеих сторон конфликта, информации об угрозе оружием не было. 20 декабря также поступало сообщение о конфликте. В обоих случаях на место происшествия выезжала группа немедленного реагирования. Съемщики направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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