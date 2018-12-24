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Новый 2019 год
Угрожали пистолетом: мать троих детей выгнали со съемной комнаты в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угрожали пистолетом: мать троих детей выгнали со съемной комнаты в Екатеринбурге

Сегодня, 09:00ОбществоФото: URA.RU
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