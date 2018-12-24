Врачи лечили аппендицит антибиотиками: 10-летний житель Сухого Лога 3 дня терпел боль

16 декабря 10-летний мальчик из Сухого Лога почувствовал боль в правом боку, его рвало. Родители вызвали скорую помощь. Бригада доставила ребенка в хирургию

По словам матери, дежурный врач упрекнул мальчика, что ему 10 лет, а он «такой жирный». Женщина рассказала, что врач заверил, что у её сына – глисты и паразиты, и отправил в инфекционное отделение.

В инфекционном отделении больному диагностировали кишечную инфекцию и назначили лечение.

Ребенка привезли 16 декабря с многократной рвотой и жидким стулом. Хирург его посмотрел. Симптомов аппендицита не было, был вызван инфекционист. Ребенка отправили в инфекционное отделение. У ребенка наблюдались улучшения в процессе лечения кишечной инфекции, рассказала главный врач Сухоложской районной больницы Марина Веремеенко.

Мать мальчика рассказала, что ночами сын писал сообщения ей и мужу, в которых просил помощи, потому что не мог терпеть боль.

Видео Видео: РИА «Новый день»

Я выходил в коридор, но там никого не было, вспоминает мальчик.

18 декабря ребенку стало хуже. Мальчику назначили ультрозвуковое исследование. Врач УЗИ заподозрила камни, но показала снимок хирургу, который и определил атипичный аппендицит.