Заслуженный учитель РФ Лариса Алейникова из Нижнего Тагила отпраздновала 70-летие
24 декабря в нижнетагильской администрации поздравили с 70-летием заслуженного учителя РФ Ларису Михайловну Алейникову.
Кандидат физико-технических наук Лариса Алейникова долгое время возглавляла школу №5. Имеет звания отличника народного просвещения РСФСР и СССР. В настоящий момент Алейникова занимает активную общественную позицию по привлечению ветеранов и пенсионеров к участию в городской жизни и работе с молодежью.
В октябре 2018 года педагог была избрана председателем Общественного совета Героев соцтруда и заслуженных работников бюджетных учреждений, получивших звание почета.
Мэр города Владислав Пинаев вручил заслуженному учителю РФ почетную грамоту за многолетнюю работу, а также пожелал положительных эмоций, неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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