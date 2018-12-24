Заслуженный учитель РФ Лариса Алейникова из Нижнего Тагила отпраздновала 70-летие

Кандидат физико-технических наук Лариса Алейникова долгое время возглавляла школу №5. Имеет звания отличника народного просвещения РСФСР и СССР. В настоящий момент Алейникова занимает активную общественную позицию по привлечению ветеранов и пенсионеров к участию в городской жизни и работе с молодежью.