Единый центр испытаний беспилотников начал работу на полигоне под Нижним Тагилом

На базе Центра будут испытывать беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Форпост-Р». Строительство объекта началось в 2015 году. Центр планировался как уникальный комплекс, на котором будут тестироваться все беспилотники, которые будут поставляться на вооружение Минобороны, в том числе ударные.