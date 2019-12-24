Единый центр испытаний беспилотников начал работу на полигоне под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На базе Нижнетагильского института испытания металлов ввели в эксплуатацию Единый центр испытаний беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.
Сюжеты: Нижний Тагил
На базе Центра будут испытывать беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Форпост-Р». Строительство объекта началось в 2015 году. Центр планировался как уникальный комплекс, на котором будут тестироваться все беспилотники, которые будут поставляться на вооружение Минобороны, в том числе ударные.
Гендиректор НТИИМ Николай Смирнов пояснил, что пока на полигоне работает только Уральский завод гражданской авиации.
Испытательный комплекс института под Нижним Тагилом самый оснащенный в отрасли производства боеприпасов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей