ФСБ в Нижнем Тагиле накрыла группировку, занимающуюся незаконной торговлей оружием
Сегодня, 11:57ОбществоФото: УФСБ по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле пресечена незаконная деятельность преступной группировки, занимающейся торговлей оружием, сообщает пресс-служба УФСБ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В местах проживания участников группы обнаружены и изъяты из незаконного оборота более 70 боеприпасов и шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.
В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные сбыт, хранение и передача оружия».
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Напомним, ранее в Верхней Пышме ФСБ обнаружила тайник с боеприпасами.
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