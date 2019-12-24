Конкурсанты «Лидеров России» обратили внимание на социальную тематику
В текущем году участниками конкурса «Лидеры России» были предложены к реализации более 21 000 социальных проектов. Годом ранее специальное задание «Сердце лидера» смогло собрать лишь 1000 проектов.
Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что большое число конкурсантов, реализовавших свои проекты 2018 года, пристально наблюдают за их исполнением и сейчас.
В сам формат конкурса специальное задание не вписывается, ведь его основная задача заключается в отборе самых грамотных управленцев. Однако социальная тематика вызвала искренний интерес у участников. Это подтверждает большое число предложенных соцпроектов, информирует ТАСС.
В рамках задания «Сердце лидера» не должно быть разовых проектов, ведь они нужны для общественного блага. Наиболее популярными направлениями работы оказались здоровый образ жизни, образование, сохранение семейных ценностей, а также современные технологии и развитие искусственного интеллекта, заявили в АНО «Россия – страна возможностей».
Участники, не прошедшие в суперфинал, но создавшие действительно важный социальный проект, станут обладателями специальных призов. Им позволят посещать лекции суперфинала.
Отметим, что конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 года.