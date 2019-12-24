Конкурсанты «Лидеров России» обратили внимание на социальную тематику

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что большое число конкурсантов, реализовавших свои проекты 2018 года, пристально наблюдают за их исполнением и сейчас.

В сам формат конкурса специальное задание не вписывается, ведь его основная задача заключается в отборе самых грамотных управленцев. Однако социальная тематика вызвала искренний интерес у участников. Это подтверждает большое число предложенных соцпроектов, информирует ТАСС.

В рамках задания «Сердце лидера» не должно быть разовых проектов, ведь они нужны для общественного блага. Наиболее популярными направлениями работы оказались здоровый образ жизни, образование, сохранение семейных ценностей, а также современные технологии и развитие искусственного интеллекта, заявили в АНО «Россия – страна возможностей».

Участники, не прошедшие в суперфинал, но создавшие действительно важный социальный проект, станут обладателями специальных призов. Им позволят посещать лекции суперфинала.