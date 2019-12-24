Минприроды решило механически очистить дно Черноисточинского водохранилища от ила

От экологов и общественности есть ряд предложений, как ещё ускорить реабилитацию пруда. Но каждое из этих предложений имеет как положительный эффект, так и отрицательный. А механическая очистка не несёт отрицательных эффектов. Поэтому за основу и первоочередное мероприятие для реабилитации была выбрана именно очистка и удаление донных отложений,заявил Балыбердин.

Алексей Балыбердин добавил, что программа реабилитации была разработана на основании заключений экспертов.

Было принято, что в первую очередь необходимо пруд очистить. Причём только в определённых местах, и это тоже подтверждено научными исследованиями. В районе посёлка Черноисточинск, в районе шламонакопителя. Там идёт заиливание,пояснил политик.

Тем не менее Балыбердин уточнил, что после очистки увеличится проточность водоёма, а также будет необходимо постоянно контролировать состояние пруда, следить за показателями.

Если будет принято решение, подтвержденное научными институтами, что пруд нужно очистить каким-либо ещё способом и это не принесёт вреда, то это необходимо будет выполнить. Чистим — мониторим — смотрим. Эксперименты с питьевым водоёмом нам не нужны,подытожил депутат.

Однако экологический общественник Андрей Волегов заявил, что механическая очистка пруда не решит проблему полностью, необходима также биологическая. 23 декабря Волегов представил проект очистки Министерству природы, а теперь ожидает ответа.

Согласно информационному порталу Свердловской области, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев заявил, что в дальнейшем предполагаемый объем финансирования мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища в рамках национального проекта «Экология» составит около 517 миллионов рублей.

Срок реализации рассчитан на четыре года. Экологическая реабилитация включает такие мероприятия как очистка береговой линии и капитальная чистка дна вдоль берегов от иловых отложений. Средства из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей на начало проектных работ Свердловская область планирует получить уже в 2020 году,заявил Тюменцев.