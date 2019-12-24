Нижнетагильская художница Алиса Горшенина раздаёт в соцсетях многоразовые эко-пакеты

Экологическая проблема у всех на слуху, и в провинции тоже, но мало просто вздыхать о том, как всё плохо,заявила TagilCity.ru Горшенина.

Нижнетагильская художница Алиса Горшенина раздаёт подписчикам эко-пакеты для фруктов Фото: Аккаунт Instagram Алисы Горшениной

По словам художницы, многие люди говорят, что когда появится раздельный сбор мусора, тогда они и начнут думать об экологии.

Но раздельный сбор мусора не так эффективен, как осознанное потребление. Ведь важно, в первую очередь, не рассортировать мусор, а уменьшить его количество. А как его уменьшить? Конечно нужно, чтобы производители об этом подумали, но к сожалению первыми, кто понял, что на нашей земле происходит экологическая катастрофа стали потребители,поясняет девушка.

Нижнетагильская художница Алиса Горшенина раздаёт подписчикам эко-пакеты для фруктов Фото: Аккаунт Instagram Алисы Горшениной

Алиса Горшенина добавляет, что каждый может пытаться влиять на производителей, а так же призывает встать на путь осознанного потребления.

Меньше покупать дешёвых, ненужных вещей, меньше покупать вещей из пластика, искать альтернативы, а также стараться использовать вещи как можно дольше, говорит художница.

Нижнетагильская художница Алиса Горшенина раздаёт подписчикам эко-пакеты для фруктов Фото: Аккаунт Instagram Алисы Горшениной

Горшенина рассказала, что изначально купила оптовую партию мешков для себя и родственников. Раньше она стирала одноразовые пакеты, чтобы не создавать большое количество мусора. По итогу, девушка заказала большую партию многоразовых мешков и теперь раздаёт их у себя в Instagram.

Такие мешки будут очень полезны, их легко мыть, они удобны в использовании, и самое главное — они не одноразовые, заявила Алиса Горшенина.

Напомним, в середине ноября Алиса Горшенина выиграла грант в полмиллиона рублей от музея современного искусства «Гараж» и компании «Ингосстрах». Девушка целый год будет получать ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч рублей, а также участвовать в образовательных и выставочных программах «Гаража». Тем не менее девушка отметила, что акцию с многоразовыми мешками она проводит на свои деньги. А грант можно тратить только на реализацию творческих проектов.