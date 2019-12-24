Прописывала у родственников: в Серове глава отдела миграции осуждена на четыре года
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Серове экс-начальник отдела миграции осуждена на четыре года колонии за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В 2018 году бывший начальник отдела по вопросам миграции Татьяна Казакова и индивидуальный предприниматель организовали незаконную миграцию на территорию России 13 иностранных граждан.
Суд доказал, что ИП разыскивал людей для работы на стройках без разрешения на работу. Экс-начальник препятствовала их выдворению из РФ. По просьбе подельника она прописывала мигрантов в квартирах своих родственников и знакомых. За это получала от него деньги.
Казакову приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в 200 тысяч рублей. Предприниматель получил три года колонии и штраф в размере 120 тысяч рублей.
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