Прописывала у родственников: в Серове глава отдела миграции осуждена на четыре года

В 2018 году бывший начальник отдела по вопросам миграции Татьяна Казакова и индивидуальный предприниматель организовали незаконную миграцию на территорию России 13 иностранных граждан.

Суд доказал, что ИП разыскивал людей для работы на стройках без разрешения на работу. Экс-начальник препятствовала их выдворению из РФ. По просьбе подельника она прописывала мигрантов в квартирах своих родственников и знакомых. За это получала от него деньги.