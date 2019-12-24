РОСНАНО удерживает стабильные показатели кредитоспособности

В конце лета текущего года аналитики Fitch Ratings повысили долгосрочные РДЭ АО «Роснано» с уровня BBB- до BBB на одном уровне с суверенным рейтингом. Произошло это из-за повышения последнего. Также был подтвержден краткосрочный РДЭ компании F2.

Рейтинг BBB говорит о хорошей кредитоспособности, низких на сегодняшний день ожиданиях по кредитным рискам и адекватной способности в срок погашать финансовые обязательства, информирует Newsnn.

Недавно компания «Роснано» разместила облигации на сумму 12 миллиардов рублей с необычайно низким купоном 7,7%.

Интересно, что изначально корпорация собиралась выпустить облигации на сумму пять миллиардов рублей с ориентиром ставки купона 8,4–8,65% годовых. Однако со стороны всех групп инвесторов поступило свыше 90 заявок. Облигациями «Роснано» заинтересовались банки, инвестиционные, управляющие и страховые фирмы, а также частные лица. В результате объем выпуска пришлось увеличить до 12 миллиардов рублей. Компания закрыла книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых. Это намного ниже изначального ориентира и не идет вразрез с эффективной доходностью к погашению в 7,85%.