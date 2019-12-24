Российские блогеры получат финансовую поддержку от государства

Отборочные этапы на 2020 год проведут на площадке «Института развития Интернета». Происходить это будет в январе, апреле и октябре. Получить денежные гранты смогут как уже состоявшиеся организации, так и новички данной отрасли и даже отдельные блогеры, информируют «Новые известия».

Лучшие проекты будет выбирать Наблюдательный совет конкурса. Направление проектов может быть самым разным. Речь идет о специальных проектах и интернет-СМИ, играх, программном обеспечении и видеоконтенте.

Оценка представленных работ будет проводиться по ряду критериев. Это качество контента, а также охват и реакция аудитории. Первый отборочный тур пройдет в закрытом формате. Там анонимные эксперты выберут понравившиеся им проекты. Второй тур предусматривает проведение открытых питчингов перед жюри. Участники, претендующие на получение средств, должны правильно презентовать свои творения.

Блогерам придется соотнести свои проекты с определенными направлениями. Организаторы конкурса предложили блогерам такие темы, как «Живая память» (проекты о героях ВОВ и 9 Мая); «Мы вместе» (описание жизни малых народов РФ); «Делай добро» (волонтерство и благотворительность); «Гордимся» (истории людей, коллективов и городов о победах в науке, промышленности, бизнесе) и «Действуй!» (видеопродукты о школьниках и студентах).

Члены комиссии обещают рассмотреть и другие креативные идеи, которые не вписываются в номинации конкурса. Партнерами мероприятия станут самые крупные участники отрасли. Речь идет о Mail.ru, «Яндексе» и киностудиях. Компании готовы предоставить новичкам пару бонусов - перспективу инвесторской помощи и реальную оценку конкурентоспособности. Все главные решения по конкурсу станет принимать Наблюдательный совет.