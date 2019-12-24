Ройзман предложил убрать «уродливый» памятник Ленину в Екатеринбурге

Политик сказал, что к памятнику не приносят цветы, за ним никто не следит, а также он занимает слишком много места.

Нужно убирать памятник Ленину, потому что он достаточно уродлив, занимает огромную площадь. Он ничего из себя не представляет, он типовой 1957 года. Таких было 10 тысяч,говорит Ройзман.