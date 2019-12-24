Ройзман предложил убрать «уродливый» памятник Ленину в Екатеринбурге
Сегодня, 10:10ОбществоФото: Евгений Ройзман/ВКонтакте
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что нужно убрать «уродливый» памятник Ленину.
Сюжеты: Екатеринбург
Политик сказал, что к памятнику не приносят цветы, за ним никто не следит, а также он занимает слишком много места.
Нужно убирать памятник Ленину, потому что он достаточно уродлив, занимает огромную площадь. Он ничего из себя не представляет, он типовой 1957 года. Таких было 10 тысяч,говорит Ройзман.
Также политик предложил, что в качестве варианта можно рассмотреть перенос объекта на набережную Исети. Памятник Ленину там можно разместить на площадке рядом с памятником Малышеву. А на площади 1905 года он предложил разбить сквер.
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