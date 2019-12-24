В Екатеринбурге мусульманам власти выделили землю для временной мечети

Планируется, что первые службы начнут проводиться уже с февраля 2020 года.

Земельный участок для мусульманской общины «Нур-Усман» был выделен в районе Сортировки.

Вопрос о размещении новой мечети был решен без конфликтов. Власти региона помогли найти мусульманам средства для строительства мечети. Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на встрече с редакторами региональных СМИ. Точная сумма пока не называется, но раньше предполагалось, что она составит примерно 22 миллиона рублей.