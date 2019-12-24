В Екатеринбурге мусульманам власти выделили землю для временной мечети
Власти Екатеринбурга предоставили местным мусульманам 1,5 гектара земли для размещения временной мечети, сообщает «ФедералПресс».
Планируется, что первые службы начнут проводиться уже с февраля 2020 года.
Земельный участок для мусульманской общины «Нур-Усман» был выделен в районе Сортировки.
Вопрос о размещении новой мечети был решен без конфликтов. Власти региона помогли найти мусульманам средства для строительства мечети. Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на встрече с редакторами региональных СМИ. Точная сумма пока не называется, но раньше предполагалось, что она составит примерно 22 миллиона рублей.
Сначала община отказывалась покидать здание, где ранее была размещена мечеть, потому что на Сортировке была не готова молельная комната. Вопрос был открытым с конца июля. Тогда мусульмане согласились выехать из здания, но дальше этого соглашения дело не заходило.