В Екатеринбурге убийца осужден на 20 лет за преступление девятилетней давности

В 2010 году мужчина прибыл в Екатеринбург из Перми, где освободился из мест лишения свободы. Он вел бродяжнический образ жизни. В конце апреля 2010 года, находясь в лесополосе, мужчина заметил екатеринбурженку, которая двигалась по направлению к коллективному саду. Мужчина попытался завязать разговор, а затем потянул женщину в сторону, накинул на шею шнурок и задушил потерпевшую. Затем он снял с себя куртку, прикрыл ей труп и покинул место преступления.