В Екатеринбурге убийца осужден на 20 лет за преступление девятилетней давности
В столице Урала вынесен приговор мужчине, совершившему убийство девять лет назад, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В 2010 году мужчина прибыл в Екатеринбург из Перми, где освободился из мест лишения свободы. Он вел бродяжнический образ жизни. В конце апреля 2010 года, находясь в лесополосе, мужчина заметил екатеринбурженку, которая двигалась по направлению к коллективному саду. Мужчина попытался завязать разговор, а затем потянул женщину в сторону, накинул на шею шнурок и задушил потерпевшую. Затем он снял с себя куртку, прикрыл ей труп и покинул место преступления.
По следам, обнаруженным на орудии преступления — шнурке, не удалось установить личность преступника. Дело было закрыто. Однако в 2019 году вновь проведенная экспертиза позволила установить личность подозреваемого. Оказалось, что в этот момент он отбывает наказание за другое преступление.
По совокупности приговоров подсудимому назначено 20 лет лишения свободы в колонии особого режима.