В Екатеринбурге в 2020 году будет утвержден проект биатлонного комплекса Шипулина

По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, в проекте будут учитываться мнения жителей области.

Кроме того, будут проведены повторные исследования участка, который выделен для строительства комплекса, чтобы определить границы захоронений.

Так как есть запрос общественности, то будем заниматься изучением. К работам планируется перейти в первом квартале 2020 года, добавил господин Бидонько.

О строительстве биатлонного комплекса стало известно в конце марта 2019 года. Планируется построить центр рядом с мемориальным комплексом жертв политических репрессий 1930-х годов на 12-м километре Московского тракта.

Границы участка на данный момент окончательно не были определены. Чтобы их установить, было предложено изучить материалы по размещению захоронений и провести исследования. В результате проведенных мероприятий было выявлено, что захоронения на территории будущего комплекса отсутствуют, а также не подтвердилась информация об останках репрессированных.