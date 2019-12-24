В Екатеринбурге восстановят Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий
Сегодня, 21:56ОбществоФото: Ура.ру
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В Екатеринбурге будет проведена реконструкция Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий, сообщает Ура.ру.
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Его территория будет благоустроена в 2020 году, а также рассматривается возможность обновления памятных плит. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько в ходе встречи с главными редакторами СМИ Свердловской области.
В Свердловской области все чаще проходят мероприятия международного уровня, и важно, чтобы гости региона и города видели, как в России относятся к памяти, заявил Сергей Бидонько.
Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий под Екатеринбургом был открыт 26 октября 1996 года. Памятные плиты содержат список из 18 475 имен. В 2017 году на территории комплекса разместили могумент скульптора Эрнста Неизвестного «Маски скорби. Европа — Азия».
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