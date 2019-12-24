В Екатеринбурге восстановят Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий

Его территория будет благоустроена в 2020 году, а также рассматривается возможность обновления памятных плит. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько в ходе встречи с главными редакторами СМИ Свердловской области.

В Свердловской области все чаще проходят мероприятия международного уровня, и важно, чтобы гости региона и города видели, как в России относятся к памяти, заявил Сергей Бидонько.