Новогоднее оформление двора на Уральском проспекте признано лучшим в Нижнем Тагиле

Победителем признан двор на Уральском проспекте, 85. Его жители начали готовится к конкурсу еще летом — продумали дизайн, собрали средства. В итоге получился яркий новогодний двор с елкой, ледяной горкой, часами и камином. Также во дворе возведен ледяной трон Деда Мороза, ставший объектом для фотоссесий. Двери подъездов украсили рождественские венки.

Второе место занял двор с домами № 20, 22, 24 и 26 на улице Ермака. Сегодня, 24 декабря, там состоялся новогодний праздник для детей. Их поздравили Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с ребятами пели песни и водили хороводы вокруг елки. Все желающие фотографировались возле снежной мыши, которую слепили и раскрасили местные жители.