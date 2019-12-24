В Нижнетагильском театре кукол открылась юбилейная 75-я новогодняя елка

На новогоднем квесте «В гости к русским сказкам» юные зрители познакомятся с героями фольклорных произведений — Змеем Горынычем, Бабой Ягой, Марьей Искусницей, пушкинским Ученым котом и, конечно Дедом Морозов со Снегурочкой. Появление каждого сопровождается акробатическими трюками, мультимедиа и спецэффектами.

После игр у елки ребята попадут на праздничную премьеру — спектакль «По щучьему велению», который не раз ставили на сцене театра. В новой постановке режиссер Наталья Молоканова и художник Юлия Кирилюк вернулись к классике театра кукол — ширме и тростевым куклам, но дополнили их видеографикой и трансформирующимися декорациями. С помощью них зрители попадают то в зимний лес, то в царский дворец.