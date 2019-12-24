Врач Демидовской больницы пожаловался на то, что его выживают с места работы

Виталий Галкин единственный в Нижнем Тагиле ботулинотерапевт и паркинсолог. По словам врача, он вместе с медбратом Дмитрием Катаевым попал под опалу руководства больницы.

Мы открыто высказали руководству свое недовольство. А как иначе? Кабинеты настолько плохо укомплектованы, что мебель приходилось покупать за свой счет! Летом покупали кондиционер, потому что дышать было нечем, а вентиляции в здании нет, рассказал Галкин.

Также он пояснил, что в больнице не выдают в нужных количествах спирт и иглы, необходимые для инъекций. После того, как врач начал жаловаться на недостатки в организации работы, в отношении него началась служебная проверка. При проверке обнаружилось, что врач нарушил нормы обращения с наркотическими веществами, в частности, в кабинете ботулинотерапии комиссия нашла просроченные препараты.

Там даже были написаны препараты, которые вообще не существуют в реальности, например, «миропакс», «пронокак», говорит врач.

По результатам проверки Галкину вынесли дисциплинарное взыскание, врач считает, что оно может повлиять на его зарплату.

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников пояснил, что Виталия Галкина никто не хочет увольнять. По его словам, внутренние проверки в больнице проводятся регулярно, а дисциплинарное взыскание — это только предупреждение.

Оно ни на что не влияет. На заработную плату, в том числе. Вас специально вводят в заблуждение. Никто не заинтересован, чтобы специалист был уволен или уволился самостоятельно, говорит главврач.

Также Сергей Овсянников пояснил, что процедурный кабинет полностью укомплектован.