Жителю Лесного грозит три года колонии за нецензурные надписи на кинотеатре

По версии следствия, 22-летний житель Лесного нанес несколько нецензурных надписей краской на стены и колонны здания кинотеатра «Ретро». Таким образом он причинил ущерб в размере 25 тысяч рублей. Здание, где расположен кинотеатр, включено в перечень объектов культурного наследия.