Жителю Лесного грозит три года колонии за нецензурные надписи на кинотеатре
Сегодня, 10:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Лесном перед судом предстанет 22-летний местный житель, он обвиняется в повреждении объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, 22-летний житель Лесного нанес несколько нецензурных надписей краской на стены и колонны здания кинотеатра «Ретро». Таким образом он причинил ущерб в размере 25 тысяч рублей. Здание, где расположен кинотеатр, включено в перечень объектов культурного наследия.
Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.
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