Администрация Выксы надавила на местный «Водоканал»

ООО “Водоканал” обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать незаконным договор об аренде сетей водоснабжения между Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Выксы и «Выксунским Водоканалом».

Как сообщает Newsnn, летом текущего года КУМИ подписал контракт на оказание услуг по водоснабжению с АО "Выксунский Водоканал", миновав конкурсную процедуру и не завершив сотрудничество с "Водоканалом". По этому договору последний должен теперь передать новому исполнителю 264 объекта коммуникаций и еще 48 объектов, которых ранее не было в пяти спорных контрактах с “Водоканалом”. «Таким образом, заключение между КУМИ и «Выксунским Водоканалом» договора аренды затрагивает права и законные интересы «Водоканала». Договор аренды является ничтожным, так как заключен с грубым нарушением действующего законодательства», – заявили представители «Водоканала». Сообщается, что власти по-прежнему не хотят компенсировать затраты на модернизацию сетей. Напомним, что пять лет назад “Водоканалу” были переданы объекты, изношенные на 95%. Тогда компании пришлось вложить собственные 53 млн рублей на их восстановление. Однако уже в прошлом году администрация решила расторгнуть договор с ООО под предлогом поставки некачественной воды. “Водоканал” отказывается идти на расторжение договора без выплаты компенсации. Глава администрации Выксы Владимир Кочетков в переговоры с компанией вступать отказался, а в июле текущего года была инициирована попытка силового захвата сетей, без участия приставов. Отмечается, что в данной ситуации больше всех пострадали местные жители. Как сообщает издание, решить эту проблему можно только двумя способами: оставить сети “Водоканалу” или выплатить компании компенсацию.

