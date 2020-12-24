Администрация Выксы надавила на местный «Водоканал»

Сообщается, что власти по-прежнему не хотят компенсировать затраты на модернизацию сетей. Напомним, что пять лет назад “Водоканалу” были переданы объекты, изношенные на 95%. Тогда компании пришлось вложить собственные 53 млн рублей на их восстановление. Однако уже в прошлом году администрация решила расторгнуть договор с ООО под предлогом поставки некачественной воды. “Водоканал” отказывается идти на расторжение договора без выплаты компенсации. Глава администрации Выксы Владимир Кочетков в переговоры с компанией вступать отказался, а в июле текущего года была инициирована попытка силового захвата сетей, без участия приставов.