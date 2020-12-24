Александр Старков стал исполняющим обязанности свердловского министерства финансов

Александр Старков стал исполняющим обязанности свердловского министерства финансов

Сегодня, 11:23ОбществоPhoto: министерство финансов Свердловской области
Исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области назначен замглавы министерства Александр Старков.

О сроках назначения министра, а также о том, кто займет должность, пока неизвестно. Кандидатуру должны согласовать с Минфином РФ, а затем губернатор Свердловской области внесет ее на рассмотрение в Заксобрание региона.

Кандидатуру своего преемника бывший министр финансов Галина Кулаченко подготовила и согласовала лично. Он будет находиться в статусе замгубернатора, пишет Znak.

Напомним, министр финансов Галина Кулаченко возглавляла ведомство восемь с половиной лет, с сегодняшнего дня она ушла на пенсию по личному желанию.

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