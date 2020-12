Александр Старков стал исполняющим обязанности свердловского министерства финансов

Исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области назначен замглавы министерства Александр Старков.

О сроках назначения министра, а также о том, кто займет должность, пока неизвестно. Кандидатуру должны согласовать с Минфином РФ, а затем губернатор Свердловской области внесет ее на рассмотрение в Заксобрание региона. Кандидатуру своего преемника бывший министр финансов Галина Кулаченко подготовила и согласовала лично. Он будет находиться в статусе замгубернатора, пишет Znak. Напомним, министр финансов Галина Кулаченко возглавляла ведомство восемь с половиной лет, с сегодняшнего дня она ушла на пенсию по личному желанию. Глава свердловского Минфина Галина Кулаченко уходит в отставку

