Александр Старков стал исполняющим обязанности свердловского министерства финансов

О сроках назначения министра, а также о том, кто займет должность, пока неизвестно. Кандидатуру должны согласовать с Минфином РФ, а затем губернатор Свердловской области внесет ее на рассмотрение в Заксобрание региона.
Кандидатуру своего преемника бывший министр финансов Галина Кулаченко подготовила и согласовала лично. Он будет находиться в статусе замгубернатора, пишет Znak.
Напомним, министр финансов Галина Кулаченко возглавляла ведомство восемь с половиной лет, с сегодняшнего дня она ушла на пенсию по личному желанию.