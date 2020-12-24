Дегтярев поручил «поставить на паузу» мусорную реформу в Хабаровском крае

Как отметил глава Хабаровского края, граждан не должны волновать различные реформы, которые вводятся в этой сфере, а также перестройка работы коммунальных служб и связанные с этим трудности. Он призвал местные власти, которые занимаются этим вопросом, не повышать тарифы, а прежде всего проверить работу управляющих компаний, проанализировать стоимость транспортировок, оценить качество полигонов. Также необходимо остановить работу регионального оператора по первой зоне и добиться того, чтобы цены на вывоз мусора стали ниже.