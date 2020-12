Дегтярев поручил «поставить на паузу» мусорную реформу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тарифы за вывоз мусора не будут расти в ближайшее время. С таким обращением к жителям региона выступил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время проведения совещания по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщает prokhab.ru, во многих субъектах РФ плата за такой вид коммунальных услуг за последнее время стала выше. Рост цен объясняется новой реформой обращения с ТКО, которая не так давно вступила в силу. Так, в Приморском крае местные жители жалуются на то, что тарифы на вывоз мусора увеличились, а качество оказываемых услуг стало ниже. Как отметил глава Хабаровского края, граждан не должны волновать различные реформы, которые вводятся в этой сфере, а также перестройка работы коммунальных служб и связанные с этим трудности. Он призвал местные власти, которые занимаются этим вопросом, не повышать тарифы, а прежде всего проверить работу управляющих компаний, проанализировать стоимость транспортировок, оценить качество полигонов. Также необходимо остановить работу регионального оператора по первой зоне и добиться того, чтобы цены на вывоз мусора стали ниже. Ранее с критикой “мусорной реформы” выступил полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев, который отметил, что введенная реформа может помочь решить проблемы жителей мегаполиса, но никак не населения ДФО. Сейчас в Хабаровском крае есть только один действующий оператор, обслуживающий так называемую зону деятельности № 1, к которой относится краевой центр и район имени Лазо. Установленные этим оператором тарифы на услуги с 1 декабря этого года составляют четыре с небольшим рубля за квадратный метр в многоквартирных домах и 5 рублей – в частном секторе. Для обслуживания остальных территориальных зон пока не удалось найти компании, которые смогли бы отвечать за вывоз мусора. Михаил Дегтярев придерживается мнения, что в данный момент необходимо тщательно подойти к выбору операторов, ведь итоги конкурса по отбору регоператоров подводились еще летом, когда в регионе была напряженная политическая обстановка из-за массовых волнений. Он заявил, что зонирование территорий для внедрения новых правил обращения с ТКО стоит перестроить таким образом, чтобы добиться снижения тарифов на оплату коммунальных услуг для жителей края. Если оператора не удастся выбрать среди частных компаний, властям придется решать проблему вывоза мусора своими силами.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter