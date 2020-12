Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин поставил прививку от COVID-19. Об этом написал в Telegram.

Он поставил первую прививку российской вакцины от коронавируса «Спутник-V». Балыбердин отметил, что не ощущает никаких побочных эффектов и спустя сутки чувствует себя хорошо. Напомним, в Нижнем Тагиле началась вакцинация населения от коронавируса. «Спутник-V» доставлен в Демидовскую городскую больницу, а также в ГБ№1 и ГБ №4. В Нижний Тагил сегодня поступило еще 180 доз вакцины от COVID-19

