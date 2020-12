Губернатор Свердловской области распорядился назначить 31 декабря выходным днем. Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится о переносе рабочего дня 31 декабря на выходной день 26 декабря. Данные меры рекомендуется провести органам госвласти, государственным органам, органам местного самоуправления и подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям. Частные организации вправе самостоятельно отправить работников на выходной. Photo: Портал правовой информации Напомним, с рекомендацией сделать выходным предновогодний день обратился к руководителям регионов президент России Владимир Путин. Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным днем

