Тайная новость для мечтателей с Вагонки

Если вы живете в Дзержинском районе Нижнего Тагила или хотите туда переехать и мечтаете об идеальном во всех отношениях жилье, то вот он — тайный знак о том, что пора менять жизнь к лучшему. Потому что в новом доме на ул. Свердлова, 26 можно купить квартиру с отделкой по цене от 628 тысяч рублей! Заезжай и живи.

Покупка жилья эконом-класса — это возможность начать новую жизнь, не откладывая ее на завтра или условный понедельник. Время исполнить мечту В 10-этажной новостройке по Свердлова, 26 мечтающие о переезде люди могут выбрать квартиру с подходящим метражом. Однокомнатные студии, двух- и трехкомнатные квартиры с современной планировкой позволят разместиться семьям с самой разной численностью — и молодоженам, и одиноким пенсионерам, и семьям с детьми. Молодая семья только начинает свой путь? Пусть он начнется с новоселья в собственном жилье! Стоимость квартир с уже готовым косметическим ремонтом начинается всего от 628 тысяч рублей. Деньги, подаренные молодым на свадьбу, вполне могут стать первым взносом на ипотеку — тем более ставки на нее сейчас ощутимо снизились по сравнению с прошлыми годами. Люди в возрасте оценят спокойную атмосферу Свердловского микрорайона — здесь нет шумных улиц под окнами, при этом в шаговой доступности и общественный транспорт, и различные магазины и аптеки. Рядом с домом находятся соцобъекты — школы, новый детский сад. Эта инфраструктура сделает комфортнее жизнь семей с детьми разного возраста. Благоустроенный двор станет залогом активного и безопасного детства вблизи собственного дома. Кстати, купить недвижимость в микрорайоне Свердловский можно достаточно быстро - при одобренной ипотеке или сделке с наличными оформление документов занимает всего несколько дней. И новый 2021 год вы сможете встретить уже в новом жилье! Все включено Обычно покупка нового жилья связана не только с расходами на переезд, но и с ремонтом. Однако застройщик «Магнитострой» уже подготовил квартиры с косметическим ремонтом специально для тех, кому не хочется тратить время, силы и деньги на обустройство жилья. Стоимость квартир с отделкой: 1-комнатная студия - 17,5 кв.м - 628 963 рублей.

1-комнатная квартира 23,09 кв.м - 815 893 рублей.

2-комнатная квартира - 39,33 кв.м - 1 350 050 рублей.

3-комнатная квартира - 52,49 кв.м - 1 789 235 рублей.

3-комнатная квартира - 57,23 кв.м - 1 831 725 рублей. Photo: 1MediaInvest Чистовая отделка включает в себя натяжной потолок, ламинат, межкомнатные двери, металлическую входную дверь, обои, в санузле — сантехнику, кафель и керамическую плитку на полу,рассказывают в «Магнитострое». В доме работает собственная котельная, которая обслуживается управляющей компанией. Это позволяет регулировать температуру воды и отопления в доме в ручном режиме, вне зависимости от температуры на городских коммуникациях. Благодаря этому для жильцов этой новостройки необычно теплая весна или суровые морозы в январе не станут причиной дискомфорта и простуд от сквозняков. Photo: 1MediaInvest Сохранить и преумножить Жилье, особенно недорогое, будет пользоваться спросом всегда - этот закон рынка знают все, кто старается грамотно инвестировать. Тенденции в российской и мировой экономике, в том числе связанные с пандемией коронавируса, склоняют выбор инвесторов в пользу вложений в недвижимость. Поэтому приобретение квартиры в качестве способа сохранить и преумножить накопления становится все более частым опытом для жителей по всей стране. Сейчас в России в связи с тем, что отдыхать народ не летает, везде выросли цены за квадратный метр — что в Москве, что в Екатеринбурге, что в Сочи. В банки деньги люди не несут, потому что процент маленький. И люди стараются вкладывать свои накопления в недвижимость, рассказал TagilCity.ru директор компании-застройщика «СУ-5» Дмитрий Кабачевский. Столько интересных фактов оказалось известно об этом новом доме, что мы уже не уверены, что эта новость останется в тайне :) Поэтому - успевайте выбрать свою квартиру мечты в доме по Свердлова, 26 в офисе продаж ул. Булата Окуджавы, 7 - 434. Телефоны +7 (3435) 37-94-37; +7 982 717 10 44, почта ntagil.magnitostroy@gmail.com.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter