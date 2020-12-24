«Уралвагонзавод» через суд требует с «Уралхимпласта» свыше 22 млн за электроснабжение

«Уралвагонзавод» через суд требует с «Уралхимпласта» свыше 22 млн за электроснабжение

Сегодня, 09:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
АО «НПК Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила обратилось с иском в арбитражный суд к ПАО «Уралхимпласт» с требованием выплатить 22,5 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору энергоснабжения.

Арбитражный суд Свердловской области принял иск и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 18 января 2021 года.

Согласно определению, «Уралхимпласт» должен до 13 января представить отзыв на исковое заявление, а также отправить копии участникам дела.

Также сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур.

Напомним, 18 сентября суд вынес решение в пользу «Уралхимпласта» по иску к АО «НПК Уралвагонзавод» о выплате 5,8 миллиона рублей за превышение концентрации вредных веществ в сточных водах.

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