«Уралвагонзавод» через суд требует с «Уралхимпласта» свыше 22 млн за электроснабжение

АО «НПК Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила обратилось с иском в арбитражный суд к ПАО «Уралхимпласт» с требованием выплатить 22,5 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору энергоснабжения.

Арбитражный суд Свердловской области принял иск и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 18 января 2021 года. Согласно определению, «Уралхимпласт» должен до 13 января представить отзыв на исковое заявление, а также отправить копии участникам дела. Также сторонам предлагается урегулировать спор с применением примирительных процедур. Напомним, 18 сентября суд вынес решение в пользу «Уралхимпласта» по иску к АО «НПК Уралвагонзавод» о выплате 5,8 миллиона рублей за превышение концентрации вредных веществ в сточных водах. «Уралхимпласт» отсудил у УВЗ 5,8 млн рублей за загрязняющие вещества в сточных водах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter