В 2020 году «Россети» уменьшили число аварий на 10%

Отмечается, что «Россети» продолжают непрерывную работу по подготовке к вступлению в силу федерального закона об интеллектуальном учете. В настоящее время более двух миллионов умных счетчиков уже интегрировано в периметре «Россетей». В планах компании до 2030 года — 18,1 млн таких приборов.