В 2020 году «Россети» уменьшили число аварий на 10%

Глава «Россетей» Павел Ливинский заявил о том, что холдингу удалось уменьшить технические сбои на 10% по сравнению с прошлым годом. Показатели продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения энергопитания улучшились на 19% и 7% соответственно.

«Новые известия» пишут, что согласно имеющейся информации, объем финансирования инвестпрограммы в целом за уходящий год составил 281 миллиард рублей. По состоянию на конец года запустят 8600 МВА трансформаторной мощности и 22 700 км линий электропередачи. За уходящий год специалистами холдинга введены в эксплуатацию трехсоткилометровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. В Воронежской области дали старт цифровой подстанции 110 кВ «Спутник» и первому цифровому объекту в СКФО — 110 кВ «Город» в Чеченской Республике. В общей сложности с начала пандемии «Россети» обеспечили свыше 136 МВт для 1083 медорганизаций. Достаточно оперативно был предоставлен доступ к инфраструктуре новым инфекционным центрам в Москве, Пскове, Воронеже и других городах. Помимо того, холдинг продолжал работу по воплощению проекта по цифровизации. В рамках этой программы в настоящее время работают восемьдесят четыре цифровые подстанции, продолжающие действие без постоянного мониторинга персонала. В следующем году компания планирует более масштабно запустить проект «Цифровой электромонтер», позволяющий нарастить производительность труда, безопасность персонала и улучшить скорость реагирования. Отмечается, что «Россети» продолжают непрерывную работу по подготовке к вступлению в силу федерального закона об интеллектуальном учете. В настоящее время более двух миллионов умных счетчиков уже интегрировано в периметре «Россетей». В планах компании до 2030 года — 18,1 млн таких приборов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter