В Екатеринбурге пенсионер рискует потерять квартиру из-за долгов сына

В Екатеринбурге местный житель рискует остаться без квартиры из-за долгов умершего сына.

По словам пенсионера, средний сын, имеющий долги, скончался в марте. В сентябре нотариус обозначила, что при вступлении в наследство на долю в квартире задолженности также переходят екатеринбуржцу, сообщает Ура.ру. Вскоре нотариус вновь вызвала пенсионера и на его глазах порвала бумагу о наследовании. Она рассказала, что доля погибшего сына в трехкомнатной квартире была арестована по решению суда. Из слов пенсионера известно, что в 2019 году сын оформил долг в 310 тысяч рублей у Антона Манухина, а в феврале этого года иск по делу рассмотрели в Кировском суде, где решили взыскать основной долг и неустойку в 162 тысячи рублей. Чтобы расплатиться с долгом, взыскатель предложил продать треть доли в квартире,отметил пенсионер. Однако взыскателем был не Антон Манухин, а предприниматель Евгений Суходоев со своим представителем Рустамом Танкиевым. На данный момент долг составляет 1,8 миллиона рублей. Объяснить, почему взыскателем долга оказался Суходоев, Манухин не смог, указав лишь на то, что работает с ним в одной компании. Как стало известно, Евгений Суходоев был судим в 2015 году за участие в групповом мошенничестве, связанном с жильем. Соответствующие данные опубликованы в системе ГАС «Правосудие». Напомним, Администрация Екатеринбурга и Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области подали новый иск в Арбитражный суд к барду Александру Новикову. Власти просят признать отсутствие у ответчика права собственности на земельный участок. С барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду

