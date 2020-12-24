В Екатеринбурге пенсионер рискует потерять квартиру из-за долгов сына

По словам пенсионера, средний сын, имеющий долги, скончался в марте. В сентябре нотариус обозначила, что при вступлении в наследство на долю в квартире задолженности также переходят екатеринбуржцу, сообщает Ура.ру. Вскоре нотариус вновь вызвала пенсионера и на его глазах порвала бумагу о наследовании. Она рассказала, что доля погибшего сына в трехкомнатной квартире была арестована по решению суда.