В Екатеринбурге в больнице № 40 для больных COVID-19 открыли КТ-центр

В оперштабе пояснили, что пока он будет принимать пациентов днем, затем томограф может перейти на круглосуточную работу. Также там отметили, что центр развернули временно.
Как только поток пациентов будет переориентирован в другие медучреждения, амбулаторный центр в ГКБ № 40 свернут,рассказали «Областной газете» в оперштабе.
ГКБ № 40 — главный «ковидный» госпиталь в Екатеринбурге. Также в городе действуют еще четыре круглосуточных КТ-центра.
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 55 341 заболевших коронавирусом человек. Ежедневно выявляют около 400 случая заболевания.