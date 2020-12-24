В Екатеринбурге в больнице № 40 для больных COVID-19 открыли КТ-центр

В Екатеринбурге в больнице № 40 для больных COVID-19 открыли КТ-центр

Сегодня, 09:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 24 декабря на базе ГКБ № 40 заработает КТ-центр. Процедуру смогут пройти пациенты с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В оперштабе пояснили, что пока он будет принимать пациентов днем, затем томограф может перейти на круглосуточную работу. Также там отметили, что центр развернули временно.

Как только поток пациентов будет переориентирован в другие медучреждения, амбулаторный центр в ГКБ № 40 свернут,рассказали «Областной газете» в оперштабе.

ГКБ № 40 — главный «ковидный» госпиталь в Екатеринбурге. Также в городе действуют еще четыре круглосуточных КТ-центра.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 55 341 заболевших коронавирусом человек. Ежедневно выявляют около 400 случая заболевания.

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