В Екатеринбурге в больнице № 40 для больных COVID-19 открыли КТ-центр

С 24 декабря на базе ГКБ № 40 заработает КТ-центр. Процедуру смогут пройти пациенты с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В оперштабе пояснили, что пока он будет принимать пациентов днем, затем томограф может перейти на круглосуточную работу. Также там отметили, что центр развернули временно. Как только поток пациентов будет переориентирован в другие медучреждения, амбулаторный центр в ГКБ № 40 свернут,рассказали «Областной газете» в оперштабе. ГКБ № 40 — главный «ковидный» госпиталь в Екатеринбурге. Также в городе действуют еще четыре круглосуточных КТ-центра. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 55 341 заболевших коронавирусом человек. Ежедневно выявляют около 400 случая заболевания. В Свердловской области еще 402 человека заразились коронавирусом

Related news: В Свердловской области еще 402 человека заразились коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter