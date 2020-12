В «красные зоны» привезли новогоднее настроение

В преддверии Нового года волонтерские центры “Единой России” по всей стране заняты вручением подарков врачам, ветеранам и детям-сиротам, проживающим в интернатах. Более 90 тысяч активистов партии задействованы в украшении больниц и установке елок, также они доставляют в “красные” зоны продуктовые наборы к празднику.

Как сообщает nashgorod.ru, волонтеры Карачаево-Черкесии передали большое количество фруктов в ковидные госпитали региона и вручили медикам поздравительные открытки от лица маленьких жителей республики. В Омске активисты партии создали праздничное настроение медикам и пациентам инфекционной больницы № 1 имени Далматова, подарив елку и несколько десятков килограммов мандаринов. Главный врач омской больницы Ирина Толох поблагодарила волонтеров за такое внимательное отношение и отметила, что прошедший год был очень сложным, однако благодаря наряженной елке врачам и пациентам удалось подарить праздничное новогоднее настроение. В серпуховский стационар ЦРБ также была отправлена елка и игрушки ручной работы. По словам главного врача больницы Павла Звенигородского, созданная волонтерами праздничная атмосфера дарит надежду на лучшее и вселяет оптимизм, что играет большую роль в это сложное время. В Ярославской и Свердловской областях волонтеры партии позаботились о том, чтобы подарки получили дети врачей, которые практически круглосуточно дежурят в “красных” зонах. Ощущение волшебства и праздника активисты ЕР также создали у детей с ограниченными возможностями. В Оренбургской области волонтеры “Единой России” при содействии Всероссийского общества инвалидов организовали “Комнату новогодних чудес”. А в Пензенской области волонтеры устроили представление для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната и подарили детям сладкие подарки. Также без внимания не остались и ветераны Великой Отечественной войны. В Тюмени жителям пансионата ветеранов войны и труда отправили планшеты, аудиотехнику и новогодние украшения. По всей стране волонтерские подразделения работают над тем, чтобы лично посетить каждого ветерана и передать продуктовые наборы к празднику. В предновогодние выходные и последующие праздничные дни волонтерские центры продолжат работать, чтобы обеспечить горячим питанием врачей, будут развозить их по вызовам к пациентам, передавать медикаменты нуждающимся. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, в помощи нуждаются много людей, поэтому прекращать такую поддержку сейчас нельзя. Как сообщает сайт ER.ru, ранее Владимир Путин заявил, что члены партии будут активно помогать всем нуждающимся, пострадавшим из-за коронавируса. “Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов”, – обратился к волонтерам с напутственной речью глава государства. Руководитель волонтерского центра партии в Свердловской области Дмитрий Жуков рассказал о новогодних подарках для детей медиков. «У нас стартовала акция «Спасибо за наше здоровье», которую инициировал губернатор области Евгений Куйвашев. Волонтеры и депутаты «Единой России» помогли расфасовать подарки и начиная с 21 декабря начали развозить их до получателей. Часто врачи работают без выходных в жестком графике, многим из них и новогодние праздники придется провести на рабочем месте. Акция придумана, чтобы их дети почувствовали заботу и благодарность», — пояснил он. С 21 декабря наборы вручают детям медицинских работников в Екатеринбурге, а с 23 декабря начнется передача подарков в муниципалитетах Свердловской области. Всего будет вручено 3582 сладких подарка.

