В «красные зоны» привезли новогоднее настроение

«У нас стартовала акция «Спасибо за наше здоровье», которую инициировал губернатор области Евгений Куйвашев. Волонтеры и депутаты «Единой России» помогли расфасовать подарки и начиная с 21 декабря начали развозить их до получателей. Часто врачи работают без выходных в жестком графике, многим из них и новогодние праздники придется провести на рабочем месте. Акция придумана, чтобы их дети почувствовали заботу и благодарность», — пояснил он.