Администрация Нижнего Тагила обратится к судебным приставам для освобождения берега Тагильского пруда от незаконных строений возле дома-маяка, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Муниципалитет обратится в ФССП для составления исполнительного листа к владельцу дома для исполнения решения суда, сообщает АН «Между строк». Напомним, 20 июля 2020 года суд удовлетворил иск администрации города к Глебу Костромину. Мэрия указывала, что владелец незаконно вышел за границы участка по адресу Береговая, 24. Хозяину предписали демонтировать каменные плитку, парапет и лестницу, цепь с причальными столбами и забор с воротами. Владельца тагильского маяка обязали демонтировать незаконные конструкции

