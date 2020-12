В Нижнем Тагиле устанавливают личность и ищут родственников неизвестного мужчины, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

С июля 2020 года он находится в медучреждении Нижнего Тагила, называет себя Мочанов Вячеслав. На вид мужчине 40-45 лет, голубые глаза, темные волосы, телосложение нормальное. У него ампутированы стопы и голени на обеих ногах в результате отморожения. Всех, кто знает о нем какую-либо информацию, просят обратиться в отдел полиции №21 по телефону (3435)97-63-02 или 97-63-72. Photo: ЛизаАлерт

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter