В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году 155 тагильских семей получили новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации города.

В прошлом году по программе переселения граждан из аварийного жилья ключи от новых квартир получили 92 семьи. Программа выполняется с опережением. Впервые за 30 лет в поселке Уралец для 30 семей был построен новый дом. Также для 43 семей отремонтировали жилье на улице Гвардейская, 23. Кроме того, в этом году 35 молодых семейных пар получили право на социальную выплату на приобретение жилья. В 2021 году планируется расселить из аварийного жилья еще 93 тагильские семьи.

