В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество выявленных случаев достигло 3447.
В Свердловской области установлен очередной антирекорд по выявленным за сутки «ковидным» случаям. Зафиксировано 418 заболевших. В общей сложности коронавирусом заболели 55 759 жителей региона.
В тяжелом состоянии в больницах находятся 616 человек. 355 в реанимации, а 228 подключены к аппаратам ИВЛ.
За период с 23 по 24 декабря зарегистрировано 17 летальных случаев. За время коронавирусной эпидемии на Среднем Урале от инфекции скончались 1393 человека.