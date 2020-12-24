В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Сегодня, 15:48ОбществоPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общее количество выявленных случаев достигло 3447.

В Свердловской области установлен очередной антирекорд по выявленным за сутки «ковидным» случаям. Зафиксировано 418 заболевших. В общей сложности коронавирусом заболели 55 759 жителей региона.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 616 человек. 355 в реанимации, а 228 подключены к аппаратам ИВЛ.

За период с 23 по 24 декабря зарегистрировано 17 летальных случаев. За время коронавирусной эпидемии на Среднем Урале от инфекции скончались 1393 человека.

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