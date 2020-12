В Нижней Салде в начале следующего года заработает новый газопровод

В Нижней Салде заканчивается строительство газопровода в рамках второй очереди. Контракт с ООО «Техпром» был заключен 22 июля 2020 года.

В мэрии уверены, что газификация позволит снизить затраты на теплоснабжение. Для этого в конце прошлого года был построен газопровод первой очереди. К новому газопроводу будут подключены десятки домов. На данный момент тепло в них поступает от централизованного теплоснабжения котельной. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2021 года. После этого для дальнейшей эксплуатации его передадут АО «Газэкс», пишет «Городской вестник». Отмечается, что в текущем году в Свердловской области планируется завершение реализации девяти проектов газификации. Это позволит дополнительно ввести в эксплуатацию почти 90 километров сетей, а также подключить к ним более 2,5 тысячи жилых домов. Общие затраты на мероприятие составляют 344 миллиона рублей.

