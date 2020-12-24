В Нижней Салде в начале следующего года заработает новый газопровод

Отмечается, что в текущем году в Свердловской области планируется завершение реализации девяти проектов газификации. Это позволит дополнительно ввести в эксплуатацию почти 90 километров сетей, а также подключить к ним более 2,5 тысячи жилых домов. Общие затраты на мероприятие составляют 344 миллиона рублей.