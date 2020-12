В Тагиле полицейский починил машину женщины-водителя и не дал замерзнуть ее детям

В Нижнем Тагиле в районе поселка Сухоложский сотрудник полиции помог женщине, у которой сломалась машина, и позволил ее несовершеннолетним детям отогреться в служебной машине, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

19 декабря, утром, временно исполняющий обязанности командира отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел МУ МВД России «Нижнетагильское» капитан полиции Сергей Шаронин обнаружил легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и открытым капотом. Полицейский принял решение остановиться и помочь водителю, которым оказалась проживающая в Дзержинском районе женщина. В салоне машины также находились двое несовершеннолетних детей, которые за 40 минут «стоянки» успели замерзнуть. Шаронин пересадил детей в свой автомобиль и за двадцать минут устранил поломку в машине, после чего отправился на службу. Женщина отправила благодарственное письмо на имя начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» и поблагодарила полицейского за оказанную помощь. Напомним, сегодня на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с трассы. На помощь пришли сотрудники правоохранительных органов. Они пригласили семью мужчины в служебный автомобиль и не позволили замерзнуть. Машина съехала в кювет: под Тагилом полицейские спасли семью с ребенком от холода

