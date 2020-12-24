В Тагиле полицейский починил машину женщины-водителя и не дал замерзнуть ее детям

Напомним, сегодня на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с трассы. На помощь пришли сотрудники правоохранительных органов. Они пригласили семью мужчины в служебный автомобиль и не позволили замерзнуть.