В Тагиле полицейский починил машину женщины-водителя и не дал замерзнуть ее детям

19 декабря, утром, временно исполняющий обязанности командира отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел МУ МВД России «Нижнетагильское» капитан полиции Сергей Шаронин обнаружил легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и открытым капотом. Полицейский принял решение остановиться и помочь водителю, которым оказалась проживающая в Дзержинском районе женщина. В салоне машины также находились двое несовершеннолетних детей, которые за 40 минут «стоянки» успели замерзнуть.
Шаронин пересадил детей в свой автомобиль и за двадцать минут устранил поломку в машине, после чего отправился на службу. Женщина отправила благодарственное письмо на имя начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» и поблагодарила полицейского за оказанную помощь.
Напомним, сегодня на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с трассы. На помощь пришли сотрудники правоохранительных органов. Они пригласили семью мужчины в служебный автомобиль и не позволили замерзнуть.