«Вода у самого дома, вокруг каток»: в Верхней Салде затопило несколько частных домов

Ольга объяснила, что раньше тоже были подтопления, но вода никогда не доходила до дома. Также она рассказала, что у соседей подполье находится в доме и они каждый день выкачивают воду, так как ее уровень доходит до колен. По ее словам, она написала заявление в администрацию и прокуратуру. В результате приехали двое мужчин из мэрии.