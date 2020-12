«Вода у самого дома, вокруг каток»: в Верхней Салде затопило несколько частных домов

В Верхней Салде на улице Комсомольская затопило огороды нескольких домов. Вода появилась еще 17 декабря, однако администрация города не предпринимает никаких действий, рассказала TagilCity.ru жительница дома на затопленном участке Ольга.

По ее словам, проблемы начались две недели назад. Изначально воды было не так много, однако в минувший четверг, протекающая рядом река Озерка начала выходить из берегов. В пятницу затопило уже половину огорода, при этом вода течет желтого цвета. Женщина пояснила, что вода подошла к нескольким домам, находящихся рядом с берегом. Я позвонила в ЖКХ, там мне сказали, что водными ресурсами занимается администрация. В мэрии мне ответили, что эколог находится в отпуске и порекомендовали обращаться в МЧС, если ситуация станет хуже,рассказала Ольга. По ее словам, сбросы в реку идут в основном ночью, при этом никто не объясняет откуда они. В результате, во вторник, 22 декабря, вода подошла вплотную к дому. Сегодня утром получилось выйти только на крыльцо. Мы не можем сходить ни в баню, ни в погреб за овощами. Это все превращается в лед, настоящий каток,жалуется женщина. Ольга объяснила, что раньше тоже были подтопления, но вода никогда не доходила до дома. Также она рассказала, что у соседей подполье находится в доме и они каждый день выкачивают воду, так как ее уровень доходит до колен. По ее словам, она написала заявление в администрацию и прокуратуру. В результате приехали двое мужчин из мэрии. Они походили по огороду, поспрашивали и поехали смотреть откуда идет сброс. В среду в администрации мне ответили, что меры принимаются, русло будут прочищать, но до сих пор никаких работ не ведется. Я считаю, что это не поможет, так как нужно искать источник сброса.рассказала Ольга. В администрации Верхней Салды оперативный комментарий TagilCity.ru не предоставили, редакция направила запрос.

