«Вода у самого дома, вокруг каток»: в Верхней Салде затопило несколько частных домов

По ее словам, проблемы начались две недели назад. Изначально воды было не так много, однако в минувший четверг, протекающая рядом река Озерка начала выходить из берегов. В пятницу затопило уже половину огорода, при этом вода течет желтого цвета. Женщина пояснила, что вода подошла к нескольким домам, находящихся рядом с берегом.
Я позвонила в ЖКХ, там мне сказали, что водными ресурсами занимается администрация. В мэрии мне ответили, что эколог находится в отпуске и порекомендовали обращаться в МЧС, если ситуация станет хуже,рассказала Ольга.
По ее словам, сбросы в реку идут в основном ночью, при этом никто не объясняет откуда они. В результате, во вторник, 22 декабря, вода подошла вплотную к дому.
Сегодня утром получилось выйти только на крыльцо. Мы не можем сходить ни в баню, ни в погреб за овощами. Это все превращается в лед, настоящий каток,жалуется женщина.
Ольга объяснила, что раньше тоже были подтопления, но вода никогда не доходила до дома. Также она рассказала, что у соседей подполье находится в доме и они каждый день выкачивают воду, так как ее уровень доходит до колен. По ее словам, она написала заявление в администрацию и прокуратуру. В результате приехали двое мужчин из мэрии.
Они походили по огороду, поспрашивали и поехали смотреть откуда идет сброс. В среду в администрации мне ответили, что меры принимаются, русло будут прочищать, но до сих пор никаких работ не ведется. Я считаю, что это не поможет, так как нужно искать источник сброса.рассказала Ольга.
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