За спасение женщины из горящего дома тагильчанина планируется представить к награде

Женщина позвонила своему знакомому Михаилу и сообщила о произошедшем. Он попросил жену вызвать пожарных, а сам бросился на помощь. Он проник через горящую прихожую в дом, помог спасти документы и часть вещей. Хозяйке он помог выбраться через окно. Когда мужчина понял, что оставаться в помещении уже не представляется возможным, тоже выбрался на улицу.