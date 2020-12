За спасение женщины из горящего дома тагильчанина планируется представить к награде

Жителя Нижнего Тагила Михаила Малыгина планирует представить к награде ГУ МЧС России по Свердловской области за то, что он спас женщину из горящего дома.

Происшествие случилось 22 декабря утром на улице Энгельса. В одной из комнат дома спала 44-летняя хозяйка. Она проснулась от запаха дыма. Однако выбраться самостоятельно из дома женщина не смогла, так как путь ей преградил огонь. Женщина позвонила своему знакомому Михаилу и сообщила о произошедшем. Он попросил жену вызвать пожарных, а сам бросился на помощь. Он проник через горящую прихожую в дом, помог спасти документы и часть вещей. Хозяйке он помог выбраться через окно. Когда мужчина понял, что оставаться в помещении уже не представляется возможным, тоже выбрался на улицу. Благодаря оперативным действиям Михаила с риском для собственной жизни, женщина была спасена и не пострадала, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Общая площадь пожара составила 107 квадратных метров. Спасатели справились с огнем в течение получаса.

