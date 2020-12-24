Заморозки, затопленный город и новый выходной. Итоги дня в Свердловской области

Жители Верхней Салды рассказали о том, что на улице Комсомольская затопило несколько участков. По словам жителей вода стоит с 17 декабря, но администрация не предпринимает никаких действий. По словам одной из жительниц, проблемы начались две недели назад. Сначала воды было немного, но потом река Озерка, расположенная неподалеку начала выходить из берегов. Девушка отметила, что в реку также осуществляется сброс. Она объяснила, что на участок жители выйти не могут.