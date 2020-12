Заморозки, затопленный город и новый выходной. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 24 декабря в Свердловской области.

В Свердловской области для чиновников и сотрудников бюджетных организаций 31 декабря объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Ранее он сообщал, что этот день не будет выходным. Однако накануне президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов принять такое решение. Евгений Куйвашев подписал указ о переносе выходного дня на 31 декабря Уральские синоптики предупредили уральцев о сильных морозах. В регионе ожидается похолодание до -34 градусов. Ночью в южной части региона похолодает до -19 градусов, а на севере столбики термометров опустятся до -29 градусов. Ночью в субботу ожидается похолодание до -20 градусов. В горах и низинах будет до -25 градусов, а на севере — до -32 градусов. Погода будет пасмурной, а также пройдет небольшой снег. Синоптики обещают похолодание до -34 градусов в Свердловской области Жители Верхней Салды рассказали о том, что на улице Комсомольская затопило несколько участков. По словам жителей вода стоит с 17 декабря, но администрация не предпринимает никаких действий. По словам одной из жительниц, проблемы начались две недели назад. Сначала воды было немного, но потом река Озерка, расположенная неподалеку начала выходить из берегов. Девушка отметила, что в реку также осуществляется сброс. Она объяснила, что на участок жители выйти не могут. «Вода у самого дома, вокруг каток»: в Верхней Салде затопило несколько частных домов Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает расти. Пульмонолог из Екатеринбурга рассказала, какие бывают последствия у тех, кто уже выздоровел. Наиболее часто пациенты говорят об отдышке, длительном кашле и температуре до 37,3 градусов в вечернее время. Одним из частых проявлений пульмонолог называет выпадение волос. «Выпадение волос и кошмары»: уральский пульмонолог рассказала о последствиях COVID-19

