Бывшему директору «ВСМПО-Ависма» вновь грозит уголовная ответственность

Бывшему директору «ВСМПО-Ависма» вновь грозит уголовная ответственность
Бывшему директору «ВСМПО-Ависма» вновь грозит уголовная ответственность
Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Свердловской области возобновила уголовное преследование в отношении экс-руководителя титановой корпорации Михаила Воеводина.

Бывшего директора «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, изначально подозревали в причинении ущерба компании на сумму 4 млрд рублей. В мае этого года он, Михаил Воеводин, чуть не попал за решетку по обвинению в мошенничестве. К тому моменту сумма претензий была снижена до 130 млн руб, а действия фигуранта уголовного дела переквалифицировали на более мягкую статью Уголовного кодекса «Злоупотребления полномочиями».

По ходатайству прокуратуры уголовное дело суд прекратил, оставив Михаила Воеводина на свободе. Назначенный штраф в размере 80 000 рублей он выплатил. Акционеры корпорации претензий к нему больше не имели. По заключенному мировому соглашению, чтобы выплатить 1,69 млрд рублей, он отказался от принадлежавших ему 6,53% компании в пользу заместителя председателя совета директоров и основного владельца предприятия Михаила Шелкова.

Теперь прокуратура пытается обжаловать решение Верхнесалдинского городского суда. По информации ведомства, открылись новые, ранее неизвестные факты о работе Михаила Воеводина на посту директора «ВСМПО-Ависма». Сделанные выводы надзорный орган считает не соответствующими материалам дела, сумму назначенного штрафа — тоже.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
уголовное делоВСМПОВСМПО-АВИСМАдело
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