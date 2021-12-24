Египтянин, китаец и африканец прочитали стихи русских поэтов в Нижнем Тагиле

Провести такой масштабный конкурс Нижнетагильскому государственному социально-педагогическому институту позволила грантовая поддержка от Министерства просвещения РФ.
Мы безмерно гордимся нашими преподавателями, их профессионализмом и их компетентностью, которые позволили выиграть НТГСПИ этот грант. На самом деле провинциальность вуза раньше определялась географическим положением. На сегодняшний день в эпоху развития интернета провинциальность вуза определяется только нежеланием или неумением расширить свои границы. И сегодняшний международный конкурс показывает нашу встроенность не только в российское, но и мировое образовательное пространство,отметила в своей приветственной речи директор НТГСПИ Татьяна Райхерт.
Конкурс «Очей очарование» проходил с 1 ноября 2021 года в несколько этапов в заочном формате. А в финал, который прошел в очно-дистанционном формате, прошли 34 конкурсанта, поделенных на три возрастных группы, прочли стихи любимых русских поэтов перед компетентным жюри, в составе которого были преподаватели факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ. При этом жюри оценивало не только качество прочтения, но и визуальный ряд в виде презентаций участников.
Цель конкурса — привлечь к его участию всех, кто изучает русский язык, кто любит русский язык. А также распространить влияние русского языка в мире, поэтому мы старались привлечь как можно большее количество стран. И получилось, что приняли участие в конкурсе 26 стран,сообщила заместитель директора НТГСПИ Светлана Устинова.
Однако не все финалисты смогли приехать в Нижний Тагил из-за отдаленности стран или коронавирусных ограничений, поэтому некоторые из них выступали в режиме онлайн по видеосвязи. Например, участница из Польши Анастасия Ефремова не смогла попасть в Россию прямо на въезде в страну, но это не помешало девушке занять первое место в своей возрастной группе.
Не было в конкурсе и возрастных ограничений. Самой старшей финалистке из Италии Марте Тонджани в этом году исполнилось 77 лет. Она прочла стихотворение Льва Ошанина «Течет река Волга», которое легло в основу знаменитой песни Людмилы Зыкиной. В результате Марта стала лауреатом конкурса «Очей очарование», была особенно отмечена жюри и награждена специальным призом — книгой уральского писателя Павла Бажова «Хозяйка Медной горы».
Все участники отметили особую дружелюбную атмосферу конкурса и заявили о желании поучаствовать в нем снова.
Я хочу поблагодарить всех организаторов за теплый прием, несмотря на то, что в Тагиле стоят морозы. Было очень интересно и волнительно поучаствовать в конкурсе, а потом еще и приехать в Россию. Я очень люблю русский язык, поэтому к конкурсу готовилась тщательно, даже сняла отдельное видео для презентации. Очень хочу поучаствовать в следующем году снова,рассказала призер конкурса Алия Янхаева из Кыргыстана.
Победители конкурса чтецов русской поэзии «Очей очарование» распределись следующим образом:
Возрастная группа до 15 лет.
Возрастная группа 16 лет — 21 год.
Возрастная группа старше 21 года.
Я думаю такие конкурсы выходят за первоначально задуманные рамки. Для самих конкурсантов — это просто невероятное зерно дружбы, которое потом пройдет через всю жизнь. Когда мы начинаем вспоминать, что мы делали в молодости, то вспоминаем какие-то нетиповые мероприятия. Они дают самые лучшие эмоции, которые запомнятся навсегда. Все ребята, которые приехали, очень сдружились. И это несомненно радует,рассказала Татьяна Райхерт.