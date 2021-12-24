Египтянин, китаец и африканец прочитали стихи русских поэтов в Нижнем Тагиле

Итоги международного конкурса чтецов русской поэзии «Очей очарование» подведены в Нижнем Тагиле. Всего в конкурсе приняли участие 226 человек из 26 стран — Боливия, Египет, Турция, Венгрия, Китай, ЮАР и других. В финал, который прошел в очно-дистанционном формате, прошли 34 конкурсанта.

Провести такой масштабный конкурс Нижнетагильскому государственному социально-педагогическому институту позволила грантовая поддержка от Министерства просвещения РФ. Мы безмерно гордимся нашими преподавателями, их профессионализмом и их компетентностью, которые позволили выиграть НТГСПИ этот грант. На самом деле провинциальность вуза раньше определялась географическим положением. На сегодняшний день в эпоху развития интернета провинциальность вуза определяется только нежеланием или неумением расширить свои границы. И сегодняшний международный конкурс показывает нашу встроенность не только в российское, но и мировое образовательное пространство,отметила в своей приветственной речи директор НТГСПИ Татьяна Райхерт. Директор НТГСПИ Татьяна Райхерт Фото: TagilCity.ru Конкурс «Очей очарование» проходил с 1 ноября 2021 года в несколько этапов в заочном формате. А в финал, который прошел в очно-дистанционном формате, прошли 34 конкурсанта, поделенных на три возрастных группы, прочли стихи любимых русских поэтов перед компетентным жюри, в составе которого были преподаватели факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ. При этом жюри оценивало не только качество прочтения, но и визуальный ряд в виде презентаций участников. Цель конкурса — привлечь к его участию всех, кто изучает русский язык, кто любит русский язык. А также распространить влияние русского языка в мире, поэтому мы старались привлечь как можно большее количество стран. И получилось, что приняли участие в конкурсе 26 стран,сообщила заместитель директора НТГСПИ Светлана Устинова. Фото: TagilCity.ru Однако не все финалисты смогли приехать в Нижний Тагил из-за отдаленности стран или коронавирусных ограничений, поэтому некоторые из них выступали в режиме онлайн по видеосвязи. Например, участница из Польши Анастасия Ефремова не смогла попасть в Россию прямо на въезде в страну, но это не помешало девушке занять первое место в своей возрастной группе. Не было в конкурсе и возрастных ограничений. Самой старшей финалистке из Италии Марте Тонджани в этом году исполнилось 77 лет. Она прочла стихотворение Льва Ошанина «Течет река Волга», которое легло в основу знаменитой песни Людмилы Зыкиной. В результате Марта стала лауреатом конкурса «Очей очарование», была особенно отмечена жюри и награждена специальным призом — книгой уральского писателя Павла Бажова «Хозяйка Медной горы». Все участники отметили особую дружелюбную атмосферу конкурса и заявили о желании поучаствовать в нем снова. Я хочу поблагодарить всех организаторов за теплый прием, несмотря на то, что в Тагиле стоят морозы. Было очень интересно и волнительно поучаствовать в конкурсе, а потом еще и приехать в Россию. Я очень люблю русский язык, поэтому к конкурсу готовилась тщательно, даже сняла отдельное видео для презентации. Очень хочу поучаствовать в следующем году снова,рассказала призер конкурса Алия Янхаева из Кыргыстана. Победители конкурса чтецов русской поэзии «Очей очарование» распределись следующим образом: Возрастная группа до 15 лет. 1 место — Оспан Алдияр Куатулы (Казахстан);

2 место — Вицаи Соня Элиза (Венгрия);

3 место — Гурова Варвара (ДНР). Возрастная группа 16 лет — 21 год. 1 место — Эль-Ираки Абдель Рахман (Египет);

1 место — Янхаева Алия (Кыргызстан);

2 место — Вустяк Даниил (ДНР);

2 место — Манзини Сийабонга Марвин (ЮАР);

3 место — Вицаи Петер Милан (Венгрия). Возрастная группа старше 21 года. 1 место — Ефремова Анастасия (Польша);

1 место — Кадреков Шорасул (Узбекистан);

2 место — Арыджан Дерья (Турция);

2 место — Козачкова Юлия (ДНР);

2 место — ЦзиньЯнь Чжоу (Китай);

3 место — Нижник Ирина (ДНР);

3 место — Син Янань (Китай). Вицаи Соня Элиза (Венгрия) Фото: TagilCity.ru Я думаю такие конкурсы выходят за первоначально задуманные рамки. Для самих конкурсантов — это просто невероятное зерно дружбы, которое потом пройдет через всю жизнь. Когда мы начинаем вспоминать, что мы делали в молодости, то вспоминаем какие-то нетиповые мероприятия. Они дают самые лучшие эмоции, которые запомнятся навсегда. Все ребята, которые приехали, очень сдружились. И это несомненно радует,рассказала Татьяна Райхерт.

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