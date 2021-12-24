Как создать новогоднее настроение? Советы от известных тагильчан

Как создать новогоднее настроение? Советы от известных тагильчан
Как создать новогоднее настроение? Советы от известных тагильчан
Сегодня, 21:12ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
До Нового года остались считанные дни. И если в детстве практически каждый человек испытывал трепет в канун праздника, то в суровой реальности взрослой жизни новогоднее настроение куда-то улетучилось. Как снова поверить в праздничное чудо и возродить то самое детское чувство, TagilCity.ru рассказали известные люди.

Зажечь елочку, даже если она на потолке

Елку называют главным символом нового года, но в небольшом вечнозеленом деревце кроется более глубокий смысл, согласны? Ее украшение становится поводом для единения семьи, яркие огни добавляют еще больше тепла и уюта в каждом доме. И, конечно, пушистая красавица способствует появлению того самого праздничного чувства.

Глава города Владислав Пинаев рассказал редакции TagilCity.ru, что предпочитает ставить дома искусственную елку. Кто-то больше любит живую, а кому-то важен сам факт наличия традиционного атрибута.

Елку обычно ставим, какую — это не так важно, главное, чтобы зеленая красавица была в доме, говорит глава Дзержинского района Александр Ревенко.

Хвойный запах из детства появляется, если рядом разместить вазу с ветками от настоящей елки, рассказывает главврач Горбольницы № 1 Александр Павловских. Ставить елку нужно, конечно, с родными и близкими людьми, так как новый год — главный семейный праздник, говорит депутат Госдумы Константин Захаров. Этой же традиции придерживаются и другие собеседники редакции.

Елку украшаем всей семьей, и это целое событие. Игрушки и украшения на ней есть и очень старинные, бережно к ним относимся, вспоминаем историю их появления и ассоциируем с теми близкими людьми, кого уже с нами нет. Так и современные игрушки с именами всех членов семьи, радует, что таких шаров становится больше, в семье вновь появились малыши, делится семейной традицией директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.

И никакие преграды не останавливают создать новогоднее настроение. Так, у депутата Гордумы, художественного руководителя Драматического театра Игоря Булыгина кот в прошлом году около 60 раз ронял елку. Поэтому семья нашла оригинальный выход из этой ситуации.

У нас елка растет из люстры. То есть верхушкой не вверх, а вниз. В прошлом году мы замучались с котом, которому очень понравилось ее ронять. И он ее ронял раз 60, наверное, за новогодние праздники. И чтобы этого избежать, мы сделали такую антикотную елку. Вот она у нас из люстры произрастает, очень красивая. Хоровод вокруг нее не поводишь. Главный вопрос, который мне задали мои родственники, — а как подарки класть? рассказал он редакции TagilCity.ru.

Каждая семья ставит елку в разное время. Депутат Госдумы Константин Захаров традиционно украшает дерево 15 декабря, и радует оно членов семьи до 15 февраля. Замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин нарядил пушистую красавицу 10 декабря. А депутат Заксобрания региона Елена Чечунова предпочитает ставить новогодний символ в конце декабря.

Ёлку, конечно же, будем ставить, но ближе к Новому году: впереди еще две активные рабочие недели. Мы уже договорились с внучкой, что будем наряжать елку вместе. Для нее это будет в первый раз — целое событие, говорит она.

И, конечно, праздничное настроение поможет создать украшенное в новогоднем стиле жилье. Несколько снежинок, гирлянда, мишура — и приближение праздника чувствуется явно, говорит общественник Андрей Волегов.

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Осчастливить родных и близких

Покупка подарков — лучший способ создать новогоднее настроение. Как говорят, если хочешь стать счастливым, то подари немного счастья другому человеку.

Если вы отнесетесь с большим вниманием к выбору подарков своим близким, то неподдельная радость передастся и вам. Необязательно должны быть дорогие подарки, главное, что вы к этому отнеслись не просто формально. И помните всегда, что ваше настроение передается окружающим, а видеть вас в хорошем настроении, наверное, и есть самый хороший подарок для ваших близких,рассказывает главврач ГБ № 1 Александр Павловских.

Особую радость от подарков испытывают дети, ведь это для них — не просто жест внимания со стороны родных, а самое настоящее новогоднее чудо.

Думаю, покупка подарков, особенно детям — это лучший способ создать новогоднее настроение. То о чем они мечтают, что заказывают в письмах Деду морозу. Если ваши дети уже выросли, есть отличная возможность исполнить желание мальчишек и девчонок, которые в этом нуждаются, через сайт елкажеланий.рф. Нужно просто зарегистрироваться и вытянуть желание. Мы с коллегами–депутатами традиционно в этом участвуем, говорит депутат ЗакСО Елена Чечунова.

Прокатиться с горки, съесть мандарин, купить новогоднюю пижаму и посмотреть советские фильмы

Создать новогоднее настроение поможет просмотр добрых советских фильмов. Так, замглавы города Вячеслав Горячкин советует украсить жилье, поставить свечи и посмотреть «Иронию судьбы, или С легким паром».

А депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина уверена, что можно снова окунуться в детство и вернуть тем самым праздничные эмоции.

Я всегда предлагаю своим друзьям окунуться в детство, вспомнить как мы радовались всему просто так. Были простые детские забавы — кататься с горки, валяться в снегу, жечь бенгальские огни. Это все поможет создать праздничное настроение. Налопаться до умопомрачения мандаринами, взять ледянку и прокатиться с горки, поджечь ночью бенгальские огни на улице, попеть новогодние песни. Я считаю, если мы выйдем из состояния взрослого человека, то эти простые детские вещи поднимут настроение под Новый год, говорит она.

Иногда для создания праздничного настроения нужно немного — купить новогоднюю пижаму, делится советом тагильский блогер Стася Новоселова.

Встретиться с семьей, сохранить оптимизм и верить в лучшее

Праздничное настроение внутри каждого из нас и создать его специально практически невозможно, говорит глава Дзержинского района Александр Ревенко. Поэтому главное — сохранять оптимизм и верить в лучшее.

Новогоднее настроение искусственно не создашь. Если что-то не так в семье, в душе, то создать это крайне сложно. Но если все здоровы — это самое главное счастье. А вот остальное — какие-то рабочие сложности и проблемы, какие-то неисполненные желания, несбывшиеся мечты — второстепенно и непринципиально для того, чтобы грустить. Нужно улыбаться, быть веселым, жизнерадостным и верить в себя, рассказал депутат ЗакСО Вячеслав Погудин.

И не стоит забывать, что главный подарок судьбы — это жизнь.

Каждый день, когда мы просыпаемся, это нам с вами подарок, мы живы, мы дышим, мы идем. Надо этому радоваться. Никто не придет, не махнет волшебной палочкой, не создаст нам новогоднее настроение. Надо помнить, что есть у Господа самая главная заповедь: уныние — самый большой грех. Поэтому самое главное — оптимизм. Случилось что-то, час пострадал, два, а дальше двадцать два часа в сутки живи нормально, радуйся жизни, потому что жизнь — это здорово, говорит директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Также создать новогоднее настроение, с ее слов, поможет общение с хорошими и добрыми людьми. И, конечно, счастье и радость дарят встречи с родными.

Есть старинная мудрость — как новый год встретишь, так его и проведешь. И лучше встречать его с самыми близкими, с семьей. И постараться сделать так, чтобы в памяти об этом событии было только доброе и хорошее. Это передается из поколения в поколение, и эстафета должна быть только с хорошими традициями, а это зависит от нас. Не надо много мудрить. Надо просто подарить близким чуть тепла и бережно пронести его в наступающем году,рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Важность общения с близкими отметил и главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов:

Чтобы создать праздничное настроение, надо просто встретиться со своей семьей, когда я вижу своих детей, у меня уже праздник. Надо уметь радоваться тому, что мы живы, здоровы, что у нас нет войны, и верить в то, что наши дети будут счастливее нас!

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