Как создать новогоднее настроение? Советы от известных тагильчан

У нас елка растет из люстры. То есть верхушкой не вверх, а вниз. В прошлом году мы замучались с котом, которому очень понравилось ее ронять. И он ее ронял раз 60, наверное, за новогодние праздники. И чтобы этого избежать, мы сделали такую антикотную елку. Вот она у нас из люстры произрастает, очень красивая. Хоровод вокруг нее не поводишь. Главный вопрос, который мне задали мои родственники, — а как подарки класть? рассказал он редакции TagilCity.ru.