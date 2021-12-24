Навка назвала главную проблему современного фигурного катания

Навка назвала главную проблему современного фигурного катания
Навка назвала главную проблему современного фигурного катания
Сегодня, 22:19ОбществоФото: pxhere.com
Одна из лучших отечественных фигуристок в танцах на льду Татьяна Навка считает, что пандемия коронавируса вносит значительные коррективы в соревновательный процесс фигуристов. 

Как передает "Советский спорт" со ссылкой на "РИА Новости", по мнению спортсменки и продюсера ряда ледовых шоу, сейчас основным критерием выхода на лед считается отрицательный ПЦР-тест, который представляет собой лотерею, поскольку фигуристы не в силах контролировать этот процесс.

Навка отметила, что такая ситуация несет дополнительную психологическую нагрузку на спортсменов. Напомним, Татьяна является олимпийской чемпионкой в дуэте с Романом Костомаровым. Пара выигрывала золото Игр-2006 в Турине.

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