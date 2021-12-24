Навка назвала главную проблему современного фигурного катания

Как передает "Советский спорт" со ссылкой на "РИА Новости", по мнению спортсменки и продюсера ряда ледовых шоу, сейчас основным критерием выхода на лед считается отрицательный ПЦР-тест, который представляет собой лотерею, поскольку фигуристы не в силах контролировать этот процесс.