Новый рентген-аппарат появился в Детской городской больнице Нижнего Тагила

Новый рентген-аппарат появился в Детской городской больнице Нижнего Тагила
Новый рентген-аппарат появился в Детской городской больнице Нижнего Тагила
Сегодня, 15:21ОбществоФото: сайт ДГБ Нижнего Тагила
Новый рентген-аппарат размещен в детской поликлинике на улице Балакинской, 16 Нижнего Тагила. С помощью этого прибора врачи проводят высокоточную диагностику.

Детская городская больница Нижнего Тагила получила новый современный, а главное, высокоточный прибор. Это уникальный цифровой рентген-аппарат, приобретенный в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщили в медицинском учреждении, стоимость оборудования составила 6, 5 млн рублей. Оно делает обследование пациента не только качественным, но и максимально комфортным. Ребенка можно уложить на спину или живот. Чтобы, например, сделать снимок трещины реберной кости. Обследовать органы грудной клетки, позвоночник и так далее. А также сделать это в положении пациента сидя или стоя. Ведь новый рентген-аппарат отличают удобство конструкции управления и высокая подвижность составных частей, оснащенных электроприводами, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.

Еще один большой плюс - понятный интерфейс. Такое управление прибором заметно упрощает работу врача-рентгенолога и ускоряет диагностику заболеваний. Диапазон исследований - широчайший, отмечают врачи. Снимки складываются в папку на жестком диске компьютера. Качество изображений - высокое.

Рентген-аппарат приобретён взамен старого, который часто выходил из строя, родителям с маленькими пациентами больше не придется ездить в другой конец города на диагностику,пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Масштабная модернизация первичного звена здравоохранения в регионе началась в 2021 году. Поликлиники получают новое качественное медицинское оборудование что, как надеются власти, улучшит показали здоровья населения.

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