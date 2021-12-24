Новый рентген-аппарат появился в Детской городской больнице Нижнего Тагила

Как сообщили в медицинском учреждении, стоимость оборудования составила 6, 5 млн рублей. Оно делает обследование пациента не только качественным, но и максимально комфортным. Ребенка можно уложить на спину или живот. Чтобы, например, сделать снимок трещины реберной кости. Обследовать органы грудной клетки, позвоночник и так далее. А также сделать это в положении пациента сидя или стоя. Ведь новый рентген-аппарат отличают удобство конструкции управления и высокая подвижность составных частей, оснащенных электроприводами, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.