Отчислять непривитых от коронавируса студентов отказалось УрФУ в Екатеринбурге

Отчислять непривитых от коронавируса студентов отказалось УрФУ в Екатеринбурге
Отчислять непривитых от коронавируса студентов отказалось УрФУ в Екатеринбурге
Сегодня, 14:53ОбществоФото: 1MI
Отчислять студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, отказалось руководство УрФУ в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Отчисления возможны только при условии невыполнения учебного плана или несоблюдения устава университета, сообщается в telegram-канале пресс-центра. Там добавили, что студены, которые отказались прививаться без причины, все равно будут наказаны.

В университете планируется организовать дистанционное обучение для студентов, которые не могут лично присутствовать на парах. Другие мероприятия будут организованы с соблюдением ковидных ограничений. Также, по словам представителя вуза, уклоняться у студентов от вакцинации не получится, так как зараженные люди опасны для здоровья остальных.

Напомним, обязательная вакцинация для студентов была введена 17 декабря в Свердловской области. Первым компонентом ученики должны привиться до конца января.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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