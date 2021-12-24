Президент в ответах на вопросы журналистов говорил о развитии сел и городов

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ рассказал о том, как в стране будут поддерживать семьи с детьми, пенсионеров. Что будет делаться для улучшения демографии, жилищных условий. Как предстоит развивать инфраструктуру регионов, малых городов и сел. Многое из этого вошло в народную программу «Единой России».

Как сообщает nashgorod.ru, всего Владимиру Путину журналисты задали 55 вопросов. Отвечая на них, Путин назвал только что принятый бюджет страны документом, который имеет социальную направленность. Там предусмотрен рост расходов на здравоохранение и социальную политику, несмотря на пандемию. Деньги пойдут на многие направления, начатые государством в минувшем году. По информации Путина, на социальную сферу в федеральном бюджете на будущий год заложено свыше четырех триллионов рублей против 3,9 триллиона в этом году. Больше семей стали получать поддержку от государства, началась выплата пособий беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Делали единоразовые выплаты людям», — добавил президент. В этом году социальная тема была продолжена, чтобы люди получили поддержку напрямую или через бизнес, который сумел сохранить рабочие места или размер зарплаты. Также были повышены МРОТ и прожиточный минимум, за счет чего идет повышение социальных выплат и индексация пенсий. Многое из вышеперечисленного было принято по инициативе «Единой России». О создании комплексной системы мер поддержки семей с детьми говорит целый раздел, включенный в народную программу партии. В частности, Путин еще раз подчеркнул необходимость создать окончательную цепочку по поддержке материнства и детства. Что касается расселения людей из ветхих и аварийных домов, «Единая Россия» стала инициатором выделения из бюджета на эти цели еще 45 миллиардов рублей. По данным сайта ER.RU, в волонтерских центрах «Единой России» продолжают помогать миллионам россиян, которые живут в условиях самоизоляции, и медработникам, которые спасают жизнь людей в красных зонах. 80 тысяч добровольцев работают в качестве автоволонтеров, привозят медикам продуктовые наборы и горячую еду, а больным — медикаменты. Что касается преодоления последствий пандемии, важным назвал Владимир Путин и восстановление после болезни, диспансеризацию выздоровевших людей. Помочь в этом он ранее поручал «Единой России», чтобы на эти цели были заложены деньги в бюджете.

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