Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге заморожено из-за COVID-19

Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг. Сейчас «Фонд святой Екатерины», который был создан для реализации проекта, пытается помогать в борьбе с пандемией, и эта задача, по словам Кульберга, важнее.