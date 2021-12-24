Тагильские школьники не остались без четвертных оценок из-за сбоя в «Сетевом городе»

В Нижнем Тагиле не работает дистанционный сервис «Сетевой город», однако это не станет препятствием, чтобы выставить тагильским школьникам оценки за четверть и полугодие.

Учитель одной из школ города сообщил редакции TagilCity.ru, что работа дистанционного сервиса, где содержатся сведения о посещаемости и среднем балле ученика, до сих пор не восстановлена. Никто не знает, что делать с оценками. По памяти не выставить,говорит он. Чиновники успокоили родителей: от работы системы «Сетевой город. Образование» выставление отметок не зависит. Оператором ГБУ «Электронное правительство» Свердловской области проводятся технические работы сервиса «Сетевой город. Образование». Данное обстоятельство не является препятствием для выставления отметок за учебную четверть. Все необходимые сведения о текущей аттестации обучающихся будут доведены до родителей образовательными организациями,пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Родители юных тагильчан подтверждают, что в некоторых школах оценки выставили в бумажные дневники еще 23 декабря. Нам написали, что оценки выставили в бумажный дневник, никаких проблем,рассказала редакции TagilCity.ru многодетная тагильчанка. Педагог из еще одной тагильской школы добавил: У нас кто-то выставил, кто-то ждет. Официально — как только «Сетевой город» заработает, выставим. При возникновении вопросов тагильским родителям рекомендуют обращаться к руководителям школ.

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